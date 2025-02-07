外交部：不會允許任何人惡意中傷中柬友好

外交部發言人郭嘉昆（中評社 海涵攝） 中評社北京2月7日電（記者 海涵）針對近來少數自媒體發布涉及柬埔寨言論，外交部發言人郭嘉昆2月6日在例行記者會上答問時表示，我們堅信，中柬鐵杆友誼不會受到任何干擾。我們也不會允許任何人惡意中傷中柬友好。



有記者提問，近來少數自媒體發布所謂柬埔寨領導人在中美之間選邊站隊、中柬大項目合作受阻等不實言論，請問發言人對此有何評價？



“上述涉柬言論完全是無端的造謠攻擊和惡意中傷。”郭嘉昆表示，中國和柬埔寨是守望相助、患難與共的鐵杆朋友，中柬傳統友誼由兩國老一輩領導人親自締造，歷經風雲變幻考驗，符合兩國和兩國人民的根本利益，具有強大生命力和廣闊發展前景，是任何力量都動搖和破壞不了的。中國和柬埔寨都視對方為最可信賴的朋友和最可依靠的夥伴，始終堅定支持彼此核心利益，這是中柬關係最鮮明的特點，也是中柬友誼歷久彌堅的基礎。



郭嘉昆說，中柬命運共同體建設給兩國人民帶來了實實在在的益處，中國連續多年是柬埔寨最大外資來源國和最大貿易夥伴，過去十年雙邊貿易額增長近四倍。柬埔寨領導人多次公開強調，中國是柬埔寨最信任的朋友，對華友好是柬埔寨政府、政黨和人民堅定的政治共識。



郭嘉昆表示，當前，中國和柬埔寨正在以中柬高水平互信引領雙邊關係高質量發展，不斷充實中柬“鑽石六邊”合作架構，制定“工業發展走廊”和“魚米走廊”合作規劃，推動重點合作項目落地見效，助力兩國各自現代化進程，更好地造福兩國人民，為應對國際和地區挑戰注入更多穩定性和確定性。



郭嘉昆說，我們堅信，中柬鐵杆友誼不會受到任何干擾。我們也不會允許任何人惡意中傷中柬友好。任何造謠行徑都將承擔法律責任和後果。



