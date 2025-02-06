中國商用堆在線輻照生產同位素裝置投運

中評社北京2月6日電／據科技日報報導，記者從國家原子能機構獲悉，我國首個商用堆在線輻照生產同位素裝置日前在中國核工業集團有限公司（以下簡稱“中核集團”）秦山核電基地正式投運，在此生產的首批鑥－177醫用同位素也同步出堆，對助力健康中國建設、推動我國核技術應用具有深遠意義。



重水堆具有堆芯中子通量高、不停堆換料、運行穩定等特點，在同位素生產方面具備效率高、產量大、比活度高、連續生產、供應穩定等獨特優勢。中核集團依托秦山核電基地重水堆資源優勢，進行商用堆輻照生產短半衰期同位素的研發和技術改造，解決一系列關鍵難題，成功投運該裝置。



據悉，該裝置無須停堆即可規模化、穩定持續生產鑥－177、鍶－89和釔－90等短半衰期醫用同位素，其未來產能可滿足國內需求，將顯著提升我國在同位素生產供應領域的自主能力以及在國際市場的參與度。其中，鑥－177作為腫瘤精準診療領域的“明星”醫用同位素，可以與靶向藥物相結合，精準殺傷腫瘤細胞，被廣泛應用於前列腺癌、神經內分泌腫瘤等多種癌症的靶向治療，在醫學領域擁有廣闊應用前景。



據瞭解，該項目是在國家原子能機構、國家核安全局等單位指導支持下，由秦山核電有限公司聯合上海核工程研究設計院股份有限公司、中核北方核燃料元件有限公司、蘇州江錦自動化科技有限公司、國核寶鈦鋯業股份公司、西安交通大學等共同開展。項目歷經3年協同攻關，累計進行2200餘次試驗。