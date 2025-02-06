全球首台可擴展光量子計算機原型問世

中評社北京2月6日電／據科技日報報導，加拿大Xanadu量子技術公司開發出全球首台可擴展光量子計算機原型。該公司在最新一期《自然》雜誌上發表文章詳細介紹了其設計和構建過程，並展示了該原型機如何能夠靈活擴展至所需規模。這項突破為未來大規模量子計算的發展奠定了重要基礎。



研究人員採用了模塊化設計理念來構建這台量子計算機。初始階段，他們構建了一個包含少量量子位的基本單元，適用於最基礎的應用場景。隨著需求增長，可以通過添加更多相同類型的單元來擴展計算能力。這些單元通過網絡協同工作，共同構成一台大型計算機。每個新增的單元或量子服務器機架都會增加整體處理能力。



研究人員指出，數千個這樣的單元可以通過光纖電纜連接，從而創建具有巨大處理能力的大型量子計算機。由於整個系統基於光子技術，因此無需將光子組件與傳統電子組件結合使用。



為了驗證這一理念，研究人員構建了一個由四個服務器機架組成的原型系統。該系統用84個壓縮器，形成了一個擁有12個物理量子位的計算機。其中，第一個機架配置了輸入激光器，而其他三個機架則包含了五個主要子系統：量子位生成源、量子位存儲緩衝區、用於提高質量和產生糾纏態的優化系統、輔助糾纏和聚類的路由系統，以及執行最終計算任務的量子處理單元。特別的是，由於系統完全基於光子技術，所以它能夠在室溫下運行，不需要冷卻設備。



研究人員通過創建一種獨特的糾纏態，測試了系統的性能。實驗結果令人滿意，表明該系統不僅能執行複雜的大型計算任務，而且具備高度的容錯性。該成果不僅展示了量子計算的巨大潛力，還為未來技術發展提供了新的方向和可能性。