中評社北京2月6日電／網評：人權議題只是美國進行國際鬥爭的手段

來源：中國網 作者：賈春陽



當地時間2月4日，美國總統特朗普簽署行政令，宣布美國退出聯合國人權理事會，並停止向聯合國人權理事會提供資金。同時，特朗普還宣布，未來禁止向聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）提供資金，要求美國國務卿對美國在聯合國教科文組織（UNESCO）的成員資格進行審查，包括評估聯合國教科文組織如何以及是否支持美國利益，分析該組織內是否存在反猶太主義或反以色列情緒。



在特朗普的第一任期，美國就曾頻繁“退群”“毀約”。2018年6月，特朗普宣布美國退出聯合國人權理事會。美國時任駐聯合國大使黑利給出的理由是，聯合國人權理事會對以色列“存在偏見”以及“無法有效保護人權”。當時，美國還退出了《巴黎協定》、“伊核協議”、“跨太平洋夥伴關係協定”（TPP）、《中導條約》、世界衛生組織、聯合國教科文組織等組織或協定。如今，繼2025年1月20日上任當日宣布退出世界衛生組織、《巴黎協定》之後，特朗普再次吹響了“退群”號角。



此外，自行政令發布之日起180天內，美國國務卿與美國駐聯合國大使協商，“對美國加入並提供任何類型資金或其他支持的所有國際政府間組織及美國加入的所有公約和條約進行審查，以確定哪些組織、公約和條約違背了美國的利益，以及這些組織、公約或條約是否可以改革”“審查結束後，國務卿應向總統報告調查結果，並就美國是否應退出任何此類組織、公約或條約提出建議”。也就是說，當前退出聯合國人權理事會僅是美國新一輪“退群潮”的開始，而非終點。



對於美國此番再次退出聯合國人權理事會，特朗普的理由是“聯合國一些機構和組織偏離了使命，違背了美國利益，攻擊我們的盟友並宣揚反猶太主義”“聯合國人權理事會保護了侵犯人權者，允許他們利用該組織來保護自己免受審查”。在白宮網站同日發布的所謂“事實說明”中，美國又給聯合國人權理事會貼上了“反美組織”標簽，指責聯合國人權理事會“未能履行其使命，成為犯下可怕侵犯人權行為國家的保護機構”“對以色列存在偏見，在理事會議事過程中不公平且不公正地關注以色列”，並借機老調重彈地污蔑伊朗、中國和古巴等國“侵犯和踐踏人權”。