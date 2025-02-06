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青海玉樹州3.1級地震 震源深度10千米
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2025-02-06 16:47:11
中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，中國地震台網正式測定：2月6日16時21分在青海玉樹州雜多縣（北緯33.53度，東經92.91度）發生3.1級地震，震源深度10千米。
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