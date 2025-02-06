00後海歸女孩“帶火”了家鄉文創

中評社北京2月6日電／據中國青年報報導，安徽省安慶市“倒扒獅”歷史文化街區的巷弄不長，步行20分鐘就能從東邊的牌樓走到西邊的盡頭。春節期間，這條街區迎來了全國各地的遊客，熱鬧非凡。00後女孩黃申打造的小店“沐集家”就坐落於街區中段，近百種原創文創單品訴說著安慶這座城市的歷史文化故事。



愛穿粉色衣服、喜歡做美甲，她的形象更像個沒畢業的大學生，而不太能跟海歸、文物與博物館學碩士聯繫在一起。事實上，20歲時，大二學生黃申就與朋友合夥打造了沐光文創工作室，並在“倒扒獅”街區盤下50平方米的店鋪。如今，從海外學成歸來的她全身心投入文創行業，力圖打造安慶文創產品“寶藏店鋪”。



談起做文創的起因，黃申說是因為“吃”和“玩”。2019年，前往蕪湖讀大學的黃申開學時為室友們帶去了安慶的特產糕點。“由於地域文化有差異，個人口味不同，有的點心直至過期也沒有吃完。”黃申心想，家鄉安慶歷史文化底蘊深厚，旅遊資源豐富，自己是否也能創作文創產品，用以對外推介家鄉。



平日里，熱愛旅遊、喜愛文化的黃申每到一個城市，都會收集當地的冰箱貼、玩偶等文創產品。甘肅省博物館的“馬踏飛燕”玩偶、蘇州博物館的越王劍“周邊”等她都有收藏。2020年，黃申來到“倒扒獅”街區游玩時，看中了古城街道的地理位置和文化氛圍。當時，黃申和母親一拍即合，決定在古城街道開文創店鋪。



本科學舞蹈專業的黃申僅有簡單的素描基礎，創業初期，產品設計成為難題。為此，黃申聯繫了中國美術學院的朋友，由黃申提供創意和想法、設計草圖，朋友幫助打磨作品。兩人合作，相繼創作出了振風塔、譙樓、黃梅戲等安慶元素的圖案。將作品設計成產品後，黃申開始聯繫廠家訂制。



創意有了，產品設計了，想把店鋪開起來卻並不容易。盤店、裝修、進貨……在外地讀書的黃申十分忙碌，經常在學校和安慶兩地之間跑。在安慶，黃申的母親幫著處理開店相關事宜，聯繫廠家進貨。在母親的幫助下，2020年10月，沐集家文創店在“倒扒獅”街道開業了。