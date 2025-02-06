【
大
中
小
】 【
打 印
】
菲律賓南部一直升機墜毀 已致多人死亡
http://www.CRNTT.com
2025-02-06 17:14:45
中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，當地時間2月6日14時30分左右，一架小型載人飛行器在菲律賓南部南馬京達瑙省墜毀，現場發現2具遺體。
菲律賓民航局隨後證實，涉事墜毀飛行器為一架直升機。另據菲律賓當地媒體報導稱，墜機事故造成的死亡人數已升至4人。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
菲空軍將購12架韓國新型FA50輕型攻擊機
(2025-02-06 11:56:11)
菲律賓眾議院正式對副總統提出彈劾
(2025-02-05 16:23:57)
菲律賓宣布“糧食安全緊急狀態”
(2025-02-04 16:58:52)
中菲建交50周年，菲方挑釁被挫敗
(2025-01-28 14:21:44)
中國年升級為世界年：菲律賓蛇年春節見聞
(2025-01-27 17:30:15)
中方發布視頻 揭菲船企圖衝撞中國海警船
(2025-01-27 16:33:12)
韓墜機初步調查報告：兩側發動機吸入花臉鴨
(2025-01-27 12:39:00)
現場證據！菲律賓船只侵闖鐵線礁畫面曝光
(2025-01-27 08:29:01)
菲律賓坎拉翁火山多次小規模噴發
(2025-01-25 16:32:57)
美 “堤豐”系統在菲挪窩 專家解讀
(2025-01-24 10:54:45)