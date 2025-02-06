菲律賓南部一直升機墜毀　已致多人死亡

中評社北京2月6日電／據央視新聞報導，當地時間2月6日14時30分左右，一架小型載人飛行器在菲律賓南部南馬京達瑙省墜毀，現場發現2具遺體。



菲律賓民航局隨後證實，涉事墜毀飛行器為一架直升機。另據菲律賓當地媒體報導稱，墜機事故造成的死亡人數已升至4人。