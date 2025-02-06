電詐園區斷電後仍運作　妙瓦底居民搶購燃油

中評社北京2月6日電／據文匯報援引CGTN記者團報導，2月5日上午9時起，泰國正式切斷泰國與緬甸邊境的五個對緬供電點供電，以配合政府打擊跨境電信詐騙的決策。此次斷電行動涉及大其力、妙瓦底等與詐騙團夥活動密切的地區，妙瓦底居民擔憂斷電會影響到當地燃油供應，都在排隊搶購燃油以備不時之需。



有報導指，區內的詐騙中心繼續運作。當地居民指，過去兩天已見到多部大型柴油發電機抵達鎮內，令詐騙中心在泰國切斷供電後仍可運作。



位於緬甸、老撾和泰國三國交界的大其力地區，電力供應主要依賴泰國和老撾。同時，大其力境內的一些地區也有本地電力供應。泰媒則引據當地消息人士稱，停電已影響到大其力約7500戶家庭、65座寺廟、45所學校、15個軍營和5家醫院。



泰國甘差那武里府對面的帕亞通蘇市一名居民表示，許多當地居民從周三早上開始就面臨停電問題，而華人企業則繼續使用發電機運作。



在與緬甸接壤的塔克府，泰國當局停止向緬甸出口石油。泰國媒體報導指，緬甸方面正在增加石油庫存。在毗鄰緬甸巴耶通祖府的泰國尖竹汶府，安全當局阻止向邊境緬甸一側輸出石油和發電機。消息人士表示，巴耶通祖的民眾急於到服務站購買柴油，但價格已從每公升35泰銖飆升至60泰銖。另外，當地民眾為應付斷電也囤積了太陽能電池板。政府辦公室、醫院和學校卻受到影響。



另有內地自媒體引述消息稱，撣邦東部地區，燃油價格飆升，居民爭相恐慌性搶購為數不多的燃油。



4日，泰國副總理兼國防部長普坦緊急召集國家安全委員會會議，會議重點討論了切斷對鄰國緬甸部分地區的電力供應以應對電信詐騙問題。普坦說，經過兩個多小時的會議，與各方討論後認定電信詐騙行為嚴重影響泰國國家安全，每起案件涉及眾多受害者，案值巨大，嚴重損害公眾利益。因此，國家安全委員會決定，自當地時間5日上午9時起，切斷緬甸5個重點區域的電力、互聯網及燃油供應，並已通知相關單位，包括醫療機構，以做好應對準備。普坦說，這項措施將與泰國封鎖邊境的行動同步進行，涉及全國51個邊境縣，國家安全委員會也會進一步通知相關機構執行。