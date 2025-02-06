奮勇擔當新使命　釋放“澳門＋橫琴”聚合力

中評社北京2月6日電／據中國日報網報導，2月5日下午，橫琴粵澳深度合作區召開高質量發展會議暨“澳門＋橫琴”建設現代化產業體系工作會議，圍繞如何推動“澳門＋橫琴”進一步成為豐富“一國兩制”實踐的新示範、推動粵港澳大灣區建設的新高地、實現國家高水平對外開放的新平台部署合作區下一階段重點工作。



大會圍繞新的一年合作區如何加緊落實“硬聯通、軟聯通、心聯通”等三個具體任務，朝著“澳門＋橫琴”的三個“新”的目標奮勇向前，部署了產業發展、民生融合、規則機制銜接對接、四共體制機制、打造對外開放新平台五方面具體工作內容。



產業發展方面，要進一步找准琴澳產業發展的優勢點、結合點和細分點深耕細作、發展壯大。要緊扣“澳門＋橫琴”做文章，竭盡所能推動琴澳兩地產業實現更深層次的融合發展，同時要謀劃推出一批重點項目、重大工程，全力以赴抓好“招大引強”和“育苗培優”兩大工程，逐步培育出能夠充分發揮琴澳資源禀賦和政策優勢、具有較強帶動作用的新產業、新業態。



民生融合方面，要實施更多吸引澳門居民特別是澳門青年到橫琴就業居住的務實舉措。除逐步推動“澳門新街坊”項目落地實施的各項趨同澳門標準試點政策覆蓋合作區全域外，還要積極開展系統性的研究論證工作，提出更多有針對性的舉措、完善相應配套設施，力爭實現合作區從“宜居宜業”到“樂居樂業”，成為澳門居民人人向往的“桃花源”。



規則機制銜接對接方面，要聚焦“琴澳居民所需、企業發展所求、應用場景所要”，形成更務實、更管用的銜接對接舉措。要進一步圍繞產業發展、民生融合、海關監管、稅制一體化等重點領域和關鍵環節存在的堵點、痛點、難點問題，充分研究結合內地、澳門乃至國際最先進規則做法，大膽探索、敢於創新，不斷破解規則制度銜接壁壘，真正將“兩制之利”的作用充分發揮出來。