服貿規模破萬億美元彰顯中國經濟全球競爭力

中評社北京2月6日電／據光明日報報導，商務部最新數據顯示，2024年中國服務進出口總額同比增長14.4%，達7.5萬億元人民幣，首次突破萬億美元大關。在全球經濟曲折前行的背景下，我國服務貿易邁上新台階，折射出市場對中國發展的堅定信心，彰顯了中國經濟的強大韌性和巨大的發展潛能，是中國經濟全球競爭力提升的有力注腳。



服務貿易邁上新台階是我國經濟轉型升級的重要標誌。從國內看，在高質量發展引領下，“中國服務”和“服務中國”加速發展，我國服務貿易規模連續多年位列全球第二，推動經濟動能更加多元、競爭力更為綜合。從全球看，我國正在加速從“世界工廠”向“服務方案提供者”升級，向全球價值鏈的高端爬升，中國服務有望在“世界工廠”這個優勢下創造出第二增長曲線，實現中國製造和中國服務的相互賦能、協同提升。



服務貿易快速發展背後，是市場對中國經濟的認可和信心。服務貿易邁上新台階，表明中國服務貿易市場潛力巨大，這將吸引更多跨國企業加碼布局中國服務市場，也將鼓勵中國服務企業更加積極拓展海外市場，以更強的“雙向奔赴”之勢推動中國服務貿易進一步擴容提質。與此同時，中國服務貿易邁上新台階也意味著，市場將迎來更多的投資熱點和增長點，信息技術服務、文化創意等重點領域有望吸引更多資金流入，加速推動服務貿易破繭成蝶，普通民眾也將能夠更便捷地享受到來自全球的各類優質服務。



一方面，我國龐大的製造業基礎蘊含了大量的生產性服務需求。在分工更加精細的趨勢下，過去隱藏在中國製造背後的“中國服務”將進一步分離，實現獨立的專業化、規模化發展，更多生產性服務融入製造環節，將催化形成更多新的服務貿易需求。另一方面，中國中等收入群體規模持續擴大，居民消費能力提升和消費升級將對高質量的生活類服務產生旺盛需求。2024年居民人均服務類消費支出占居民人均消費支出的比重為46.1%，從國際經驗看，服務消費需求潛力空間巨大。



當前，人工智能、物聯網等新興技術發展正在推動服務貿易數字化、智能化轉型，並創造出更多新的商業模式和服務業態，而我國的超大規模市場優勢將為這些創新創造提供豐富的應用場景，有望引領全球服務貿易的創新擴散路徑。以在線教育為例，相關數據顯示，截至2024年12月我國在線教育用戶規模達到3.55億人，上線慕課數量超過7.68萬門，建設和應用規模居世界第一。我國在線教育的崛起正在改變全球在線教育格局，也將為全球學習者提供更為豐富的教育資源。