魅力中國年點燃外國遊客火熱入境游

中評社北京2月6日電／據光明日報報導，申遺成功後的首個春節引來外國人組團“打卡”中國年。近日，來自美國、德國、英國、法國等國家的遊客，在中國體驗地道春節，舞龍、舞獅、吹糖人、猜燈謎等年俗表演，古老的東方文明、活力四射的現代街區，市井的煙火氣、酷炫的高科技，給外國遊客帶來耳目一新的體驗。相關數據顯示，入境游高增長或成2025年春節旅遊市場一大亮點。



外國人組團“打卡”中國年的背後，是入境免簽“朋友圈”持續擴容等政策利好釋放的強大吸引力。2024年以來，我國入境政策持續優化，在免簽“朋友圈”持續擴容及最新施行的“240小時”過境免簽、新增21個口岸為過境免簽人員入出境口岸等政策作用下，五洲四海賓朋光臨，入境游持續高速增長。國家移民管理局數據顯示，2024年，全國各口岸免簽入境外國人2011.5萬人次，同比上升112.3%；上海作為中國最熱門的旅遊目的地之一，2024年入境上海的外籍人員456萬人次，其中，免簽入境外籍人員167萬人次，是2023年全年的4.7倍。



外國遊客對我國傳統文化的向往，也是“中國游”火爆的重要原因。中國旅遊研究院專項調查顯示，超六成受訪者將體驗中國文化作為來華旅行的主要目的。我國重視對歷史文化遺產的傳承保護，重視對中華優秀傳統文化的創造性轉化、創新性發展，來華的境外遊客在中國隨時都能享受到傳統與當代交融匯聚的文化盛宴。在“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”被列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄之後，全球目光更加聚焦中國年。



在經濟全球化日益深入的今天，旅遊已成為傳播文明、交流文化、增進友誼的橋梁。過節的魅力就在於親身參與其中。春節本就是中國最重要的傳統節日，全國民眾本身就會以多種多樣的方式慶祝佳節、展現民俗。春節期間來華，是外國遊客親身體驗中國“年味”的好時機。在春節歡樂祥和的氣氛中，年畫、剪紙、燈彩等傳統手工藝受到海外遊客追捧，中華優秀傳統文化得到傳播，也將有利於文明交流互鑒。



2024年以來，為提升外籍人員入境便利化水平，促進入境游市場復甦，我國制定了入境旅遊促進計劃，建立提升外籍人員入境旅遊、工作、生活便利化水平部際協調機制，對外籍遊客入境旅遊進行全流程梳理，逐一打通簽證、交通、景區、酒店、支付等環節堵點，全方位優化入境游環境。