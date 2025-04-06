中評關注：十屆中華文化論壇的主線脈絡清晰

中評社香港4月6日電/中華文化論壇組委會成員李朝、寶越、梁昊在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號發表專文《抓牢兩條主線與實現兩個結合——關於中華文化論壇的學理與文理分析》，總結分析了連續十年成功舉辦十屆中華文化論壇的經驗與深遠影響。作者認為：中華文化論壇能夠成功舉辦十屆，其根本原因在於緊緊抓牢“推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展”與“推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合”兩條主線。這兩條主線是論壇的主旋律和生命線，決定了其基調、主題和成色，也是調動廣大參會者的法寶和底牌。以學理和文理分析，抓牢這兩條主線，就是將文化強國戰略和對台總體方略緊密結合，這種結合將開闢對台工作的新境界，拓展做台灣民眾工作的思路，創新兩岸文化交流機制，激活“大思政”、“社會實踐”、“調查研究”等優勢工作手段。中華文化論壇就是這種結合的承載平台、交流平台和創新平台。文章內容如下：



由北京大學主辦，中華全國台灣同胞聯誼會合辦，北京大學台灣研究院、中華全國台灣同胞聯誼會研究室和文旅部·北京大學兩岸文化旅遊研究基地承辦，中評智庫基金會、中國評論通訊社和全國高校國際政治研究會協辦的第十屆中華文化論壇於2024年11月12日在北京成功舉辦。國台辦、海協會、文旅部、教育部領導，海峽兩岸和港澳地區150餘位專家學者參加了此次論壇。開幕式上，中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周，台灣中華民族發展基金會董事長、原台灣海基會董事長林中森，北京大學副校長方方先後致辭，高度肯定中華文化論壇在海峽兩岸、港澳地區和華人社會產生的積極影響，指出其已成為推動兩岸文化交流、促進兩岸文旅融合發展的重要平台。