香港寵物節開幕　精彩活動吸全港寵物主人

現場亮燈儀式（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月7日電（記者 段曉魯）歷屆規模最大、展位最多，由展覽集團舉辦、CSL冠名贊助的“香港寵物節2025”，2月6日至2月9日在香港會議展覽中心3號展覽廳舉行。



香港寵物節2025昨日舉行開幕典禮，獲商務及經濟發展局副局長陳百里、漁農自然護理署助理署長薛漢宗、香港中華廠商聯合會會長盧金榮、文化體育及旅遊局局長政治助理招文亮、立法會議員邵家輝、香港寵物業商會會長李國威、CSL Mobile Limited個人業務市務助理副總裁溫少清、Mastercard香港及澳門總經理陳一芳、香港狗會常務委員會總幹事邢偉強、香港黑貓會會長羅燕玲、展覽集團主席王學譜，及展覽集團總經理朱雪玲蒞臨主禮。



展覽集團主席王學譜表示，香港寵物產業市場規模已超越62億元，這個驕人數字背後，反映的不僅是經濟效益，更是整個產業生態的蓬勃發展。二十年來，我們見證著行業由單純的商業活動，逐漸發展成為連結商界與公益組織的重要平台。展覽集團作為業界的橋樑，一直致力凝聚各界力量，通過與本地非牟利機構的長期合作，推動負責任的寵物飼養文化。展望未來，我們將繼續發揮平台優勢，促進商界與公益組織的協作，共同打造更完善的寵物友善社會。



“香港寵物節”已舉辦逾廿載，今年規模更是歷來最大，3號展覽廳面積達26萬平方呎，有近400個參展商、超過1000個展位，匯聚全港最多世界知名寵物食品和用品品牌的大型展覽，更比喻為“寵物界工展會”。展覽可讓所有寵物愛好者攜帶愛寵一同入場盡情購物和欣賞不同的精彩活動，勢成為一年一度的寵物界盛事。



大會一直提倡“愛護動物，尊重生命”，每年亦邀請多個慈善團體和寵物協會一同參與，20年多來，香港寵物節與本地超過22個非牟利機構合作，贊助超過470個展位、每場贊助近港元百萬，累積金額已逾1500萬元。今年寵物節首次與香港青年協會合作推出“寵物節2025–SLASHPOINT萌寵工作坊”，集結多元化寵物主題工作坊，包括陶瓷寵物繪畫、3D打印寵物錢箱、寵物造型押花匙扣、似顏繪、DIY首飾等，入場人士可親身創作獨特寵物用品。