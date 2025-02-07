港中大成立致真交叉數學科學院丘成桐任院長

主禮嘉賓於致真交叉數學科學院啟動典禮上合影。 （左起）中大校董會成員鄭志雯、中大校董會成員劉國勳議員、中大校董會成員張宇人議員、中大校長盧煜明教授、致真學院創院院長丘成桐教授、教育局局長蔡若蓮、中大校董會主席查逸超教授、中大校董會司庫周志賢、中大校董會成員鄧家彪議員、中大署理常務副校長潘偉賢教授（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月7日電（記者 盧哲）香港中文大學（中大）6日宣佈成立致真交叉數學科學院（“致真學院”），由國際著名數學家丘成桐擔任創院院長。學院採用八年制學士博士課程，希望為香港及國家培育優秀數學科學人才，推動數學科學及其應用領域的創新研究，並為全球數學科學發展作出貢獻。首批學生將於2025年9月入學。



當日，致真交叉數學科學院啟動典禮在中大文物館舉行。新任中大校長盧煜明教授主持活動，宣布致真學院成立。典禮還邀得香港特區政府教育局局長蔡若蓮、丘成桐教授、中大校董會主席查逸超教授、中大署理常務副校長潘偉賢教授、中大校董會司庫周志賢、中大校董會成員張宇人議員、劉國勳議員、鄧家彪議員及鄭志雯女士主禮。



教育局局長蔡若蓮致辭表示，歡迎致真學院成立。她說，學院由國際著名數學家丘成桐教授發起在中大創辦，旨在建構堅實的數學科學教育平台，為國家和香港培育優秀的數學科學領軍人才。學院加強了“留學香港”品牌的吸引力，通過全方位匯聚世界各地的優秀數理人才來香港升學與研究，促進香港與國際一流大學的交流，開展更多跨學科的研究和協作，充分發揮香港科研優勢，將香港打造成為國際高端人才集聚高地。



查逸超教授表示，新任校長盧煜明教授將為中大制定清晰且具前瞻性的發展策略，相信在盧教授的帶領下，中大將在推動跨學科研究和創新教育方面作出重要貢獻。查逸超說，中大校董會在今年1月正式通過成立致真學院，相信學院將為延攬及培養人才提供重要平台，進一步提升香港在創新和科研的競爭力。“這不僅是中大發展的新里程，更是對香港高等教育未來發展的堅實承諾。”



盧煜明教授在2025年1月履新中大校長。他在致辭中介紹了中大未來重點策略方向，包括：提升學生體驗、推動研究及創新、建設人才樞紐、促進校友和社區參與及加強國際化。盧煜明表示，數學是多個科學學科的靈魂，希望透過課程培養頂尖數學人才。他在致辭中說：“非常高興能以中大校長的身份與各位聚首一堂，向大家介紹中大的未來重點策略方向，並舉辦致真學院成立典禮。我要特別感謝丘教授專程到中大主持今天的典禮。這所學院為培育未來數理人才展開新一頁。”