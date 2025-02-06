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習近平同文萊蘇丹哈桑納爾會談
http://www.CRNTT.com   2025-02-06 17:58:55


2月6日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的文萊蘇丹哈桑納爾舉行會談。這是習近平同哈桑納爾握手。（圖片來源：新華社）
　　中評社北京2月6日電／據全國政協消息，2月6日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的文萊蘇丹哈桑納爾舉行會談。
 


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