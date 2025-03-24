中評論壇：兩岸融合發展與閩港經驗

與會者合影 中評社香港3月24日電/閩南師範大學、香港兩岸智庫聯誼會不久前在福建省漳州市閩南師範大學舉辦由閩南師範大學兩岸一家親研究院承辦的座談會，邀請閩南師範大學副校長張龍海教授、香港亞太戰略安全研究所所長李風、厦門大學台灣研究院教授暨台灣研究中心主任陳先才、香港中觀研究所所長（資深媒體人）劉瀾昌、閩南師範大學兩岸一家親研究院執行院長陳麗麗教授、《超訊》總編輯（資深媒體人）紀碩鳴、閩南師範大學兩岸一家親研究院名譽院長王建民研究員、中評智庫基金會秘書長羅祥喜高級研究員、福建省閩南文化研究會副會長涂志偉研究員、《大公報》主筆（資深媒體人）朱穗怡、厦門市台灣學會副秘書長楊仁飛研究員、閩南師範大學教育與心理學院院長陳順森教授、中評智庫基金會副秘書長束沐研究員與會。



座談會由閩南師範大學黨委書記兼校長李順興、中評智庫基金會董事長郭偉峰共同主持。



與會者圍繞福建在兩岸融合發展實踐積累經驗與問題，特別是如何利用香港與福建的關係加強融合發展，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊2月號以《兩岸融合發展實踐的閩港經驗》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：



李順興：融合發展與精準施策並行



加快推進台灣文化與教育正本清源



1949年以來，加強兩岸文化教育交流合作，共同弘揚中華文化，對深化兩岸融合發展、增進兩岸民眾中華民族共同體意識具有極為重要的作用與意義。



堅決鑄牢中華民族共同體意識



習近平總書記指出：中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鎸刻著兩岸同胞血脈相連的史實。中華民族共同體意識是國家統一之基、民族團結之本、精神力量之魂。