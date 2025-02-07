國際關係對教育有負面影響？丘成桐答中評

國際著名數學家丘成桐（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月7日電（記者 盧哲）香港中文大學（中大）6日宣佈成立致真交叉數學科學院（“致真學院”），由國際著名數學家丘成桐擔任創院院長。丘成桐當日接受中評社記者訪問時表示，現時國際關係的變化對於香港來說必然會有影響，對招收優秀外國學生帶來阻礙，而頂尖學者之間的國際交流也受到負面影響。丘成桐認為，中國是開放的，國際學術交流對教育有正面積極的影響。但要應對如今的國際形勢，一定要培養自己的學生，“中國的好學生足夠多，對此我們不必擔憂。”丘成桐表示，期望能在香港把致真學院建立成國際一流的學院，培養出國際一流的人才。



中國科學院外籍院士、清華大學求真書院院長丘成桐，是國際數學最高獎菲爾茲獎首位華人得主，也是目前全球唯一一位包攬六項世界頂級科學大獎的科學家。丘成桐始終心繫中國數學教育事業發展，一直致力於在中國培養傑出創新人才。丘成桐在香港長大，現為中大博文訪問講座教授及數學科學研究所所長。他一直與中大有多項學術合作，並早於1993年在中大成立數學科學研究所。去年，丘成桐捐贈100萬美元，為中大數學科學研究所與數學系設立“丘鎮英早期職業數學教授席”；並以清華大學求真書院院長身分與中大簽署合作備忘錄，標誌著中大與清華大學在數學、應用數學、統計及人工智能等相關領域展開更緊密的合作。



此次香港中文大學在丘成桐推動下，成立致真交叉數學科學院，銳意為香港培育數學科學人才，也是為配合國家加快建設教育強國及十四五規劃“持之以恆加強基礎研究”的願景，以及香港特區政府施政報告提出發展香港成為國際專上教育樞紐及打造“留學香港”品牌的目標。



在當天的啟動典禮上，中大校長盧煜明提到，數學是眾多學科的靈魂，需培養頂尖數學人才，而丘成桐有創新理念能物色和訓練數學專才。