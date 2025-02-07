王學譜：香港寵物產業市場規模超越62億元

展覽集團主席王學譜（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月7日電（記者 段曉魯）香港寵物節昨日在灣仔會展中心舉行開幕典禮。展覽集團主席王學譜表示，香港寵物產業市場規模已超越62億元，這個驕傲數字的背後，反映的不僅是經濟效益，更是整個產業生態的蓬勃發展。



王學譜表示，今年“香港寵物節2025”首度增設“動物多元生命館”、“國際寵物文創潮玩區”及全新海外展區，其中“動物多元生命館”雲集多種爬蟲界巨星，包括展出蘇卡達象龜、美洲鬣蜥等多種爬蟲類品種及生態互動，還有生態教育講座、甲蟲標本工作坊等活動，讓觀眾探索神秘莫測的爬行王國，啟發生命教育；“國際寵物文創潮玩區”及全新海外展區匯聚多個國內外品牌，展示創意滿載的寵物周邊商品與手作精品，結合寵物與潮流文化的獨特魅力，促進寵物與文創產業的交流與發展。



王學譜亦表示，香港寵物產業市場規模已超越62億元，這個驕人數字背後，反映的不僅是經濟效益，更是整個產業生態的蓬勃發展。二十年來，我們見證著行業由單純的商業活動，逐漸發展成為連結商界與公益組織的重要平台。展覽集團作為業界的橋樑，一直致力凝聚各界力量，通過與本地非牟利機構的長期合作，推動負責任的寵物飼養文化。展望未來，我們將繼續發揮平台優勢，促進商界與公益組織的協作，共同打造更完善的寵物友善社會。