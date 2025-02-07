中評現場：《哪吒2》好評如潮　影院火爆

電影院內觀眾排隊購票（中評社 劉璐璐攝） 中評社北京2月6日電（實習記者 劉璐璐）2025年春節檔電影市場迎來開門紅，國產動畫電影《哪吒之魔童鬧海》表現尤為突出。截至2月6日晚14時左右，《哪吒2》票房已突破58億元，登頂中國電影票房冠軍。



自上映以來，哪吒票房漲勢強勁，持續逆跌。日前，中評社記者來到當地影院，發現影院早已人滿為患，售票處遠遠的排起長隊，據觀察，大多數人都是來看《哪吒》的，有許多人甚至是二刷。作為一部動畫電影，觀影者不止有小孩子，更是橫跨青年中年群體，甚至有些老年人也出現在影院。踏進影廳，更是座無虛席，觀影者早早找到自己的位置，等待電影的開始。不少小朋友在座位上開心的晃動，有些站起來趴在面前的座椅，足見對於該電影的喜愛與期待之情。而在電影結束之後，燈光亮起後仍然無人起身，大家都沉浸在劇情中，緩了好些時間觀影者們才陸續離場，邊走邊拉著同伴熱情討論電影劇情。不僅如此，社交平台上該電影也好評如潮，深受喜愛。



《哪吒2》之所以可以獲得如此巨大的成功，與其精彩的劇情敘事息息相關。作為第一部的續集，《哪吒2》在延續前作核心主題的同時，深化角色成長與情感表達。劇情的大膽創新，也更加符合當代人的價值理念與認同。自上映以來，贏得了觀眾的高度評價，豆瓣評分高達8.6分。除了絕佳的劇情演繹，電影還在視覺效果上進行了大膽創新，帶來更為驚艶的視覺效果。不少觀眾在觀看後評價，畫面十分恢宏壯觀，震撼人心。3D效果，仿佛身臨其境，互動體驗感滿滿。



從市場表現來看，《哪吒2》首日票房達到4.86億元，刷新了中國影史動畫電影最高單日票房紀錄。截至目前，票房已突破58億，成功登頂中國電影票房冠軍。《哪吒2》的成功不僅體現了國產動畫電影的崛起，也展現了中國電影市場的巨大潛力。相信在未來，會有更多優秀的國產動畫電影湧現，為觀眾帶來更多精彩的視聽盛宴。