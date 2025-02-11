吳洪文：問渠哪得清如許　為有客家精神伴行

王碧雲回憶錄封面 中評社香港2月11日電（作者 吳洪文）春節假期獲贈一書《客家精神伴行》（中國評論學術出版社出版），作者是旅居加拿大的福建永定客家人王碧雲女士。全書分十二章，以回憶錄的敘事方式，講述了作者從一個農村出生的客家小女孩，在客家精神的伴行下，成就了學有所成、為社會效力、家庭幸福、放眼世界的人生歷程。



溯源客家人的歷史，可以追溯到秦漢時期的中原地區，由於戰亂和自然災害，許多人開始向南方遷徙。這些遷徙的人群被稱為“客家人”，意為“客居他鄉的家人”。顛沛流離的南遷歷史，使客家人磨煉出了勤勞節儉、崇文重教、團結互助、開拓進取、愛國愛家的精神。這種精神也反映在王碧雲的身上，並展現在她的回憶錄中。



勤勞節儉。作者出生於上世紀六十年代——對新中國來說，還是一個十分貧窮落後的年代。她的出生地——閩西永定書院龍磜 ，當初人口不過1000人的村莊，當時的生活條件還非常艱苦。作為王家大院長女的她，打小就不畏苦難，耳濡目染長輩們種烤煙、三伏天搶收搶種等生產隊的勞苦耕作，一邊讀書一邊幫帶弟妹，分擔家務，用書中的話說“窮苦孩子早當家”（第2章第2節）。在艱難的生活中，她“苦中尋樂”，始終保持著非常樂觀的精神。



崇文重教。作者的父親是位教師，但她沒有止步於此，青少年時期就酷愛讀書學習。在書院小學附設初中班及永定一中以優異成績讀完了初、高中，考入高等院校繼續學習，為她日後效力於社會奠定了基礎。即便如此，在成家生子之後，工作、家務、帶孩子一肩挑的她，仍然保持著愛學習的習慣，並十分重視子女的教育。女兒雯婧的順利成長，以及王家大院裡裡外外弟妹及後輩們的成長，都受到她的積極影響。

