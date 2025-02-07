快評：看衰大罷免結果　綠營內部雜音大

中評社快評／民進黨團總召柯建銘主推的罷免案如火如荼展開，“中選會”已收到送件數21案，其中20案為“立委”罷免案、1案為新竹市長高虹安罷免案。大罷免看似止不住了，而綠營內部的雜音愈來愈大，很多人看衰大罷免結果。



呂秀蓮昨天回應罷免問題時說，第一關很容易過，第二關不容易過，絕對不可能全面罷免。一旦第三關要成功，勞民傷財一陣子，結果效果還是原地踏步，所有的努力都是白努力。社會被撕裂，錢還花了一大堆，搞不好對岸趁虛而入，台灣目前正處於內憂外患當中。



台灣民意基金會董事長游盈隆昨天在臉書發文指出，試圖搞大罷免以化解“憲政”僵局，是火中取栗，民進黨作為執政黨，一再喊在野黨為何不“倒閣”，是“非常不妥，非常丟臉，非常不恰當”。游盈隆認為，目前的政治僵局不排除會無限期持續下去，直到下次“總統”與“國會”選舉。



前“立委”林濁水最近針對大罷免相關問題批評黨團總召柯建銘“抓狂”，兩人因此而扛上。林濁水早前在政論節目上預言，大罷免將讓藍綠都受重傷，民進黨也難藉此翻轉局勢。依照民調來看，國民黨輸面還是比較大，但民進黨也沒有因此得利，若拋開與藍白比較，只看民進黨本身的民調消長，“民進黨是受傷很重的”。



大罷免撕裂社會，台灣內憂外患。民進黨想在“立法院”奪回過半數的優勢，第一步需先拉下6名國民黨籍“立委”。罷免程序本身就已困難重重，而在罷免成功後，還需在隨後的補選中勝出，這無疑是另一個嚴峻挑戰。民進黨試圖透過罷免行動重奪“國會”主導權，難度很大，綠營內部不乏清醒理性之人，但無法止住大罷免，只能看著台灣社會無休止惡鬥下去。