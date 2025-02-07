比利時“中國春節游園廟會”熱鬧非凡

活動現場。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月7日電／據人民網報導，近日，比利時“中國春節游園廟會”在比利時布魯塞爾五十周年紀念公園成功舉辦。五十周年紀念公園位於布魯塞爾的歐盟區域，附近歐盟機構、國際組織的辦公大樓林立，是布魯塞爾最多元最具文化氣質的地標。



本次游園廟會匯集了30個展位全方面呈現年畫、書法、美食、京劇和傳統服飾等中華文化瑰寶，同時還獻上一台精彩節目紛呈的演出。



徐恬蘊是出生在比利時的華人，這次她成為了游園廟會的主持人。她告訴記者，自己從小就學習中文，父母有機會就帶她體驗中國文化。“中國春節是歐洲朋友最關注中國文化的時段，我的很多朋友也來到了游園廟會現場。春節對我而言，是身邊歐洲朋友瞭解和理解中國一扇生動的窗。窗里有中華優秀傳統文化，有勤勞團結的中國人民，還有走在前沿的中國科技，更有生動闡釋和合共生的中國生活畫面。”



在游園廟會上，十幾位來自不同文化背景、不同族裔的年輕人表演了舞龍。他們的活力和精彩的表演贏得了全場觀眾的掌聲。舞龍隊隊員湯姆表示，舞龍是中國慶祝春節的傳統項目，我們感謝中國的春節，它讓我們有機會組成了這支多元文化背景的隊伍，“不同的文化背景的人可以成為很好的朋友，而且可以讓每個人都瞭解更廣闊的世界。”



來自意大利的費德里克告訴記者，中國春節成為聯合國非遺他很開心，“春節是中國傳統文化的精粹，是中國人盼團圓盼和諧的完美詮釋。我去過中國很多地方，雖然不同地方的習俗不同，但是大家都在慶祝同一個春節，這一點生動體現了和而不同的理念，即使文化背景不同，但依然可以和諧相處，共享歡樂生活，這對全世界都很有積極意義”。



羊肉串是今年游園廟會最受歡迎的中國美食，維克多排了半個小時隊才買到。他告訴記者，他本來是來公園里跑步的，幸運地遇到了中國游園廟會。“羊肉串太香了，雖然我剛吃了早飯，但必須買幾串嘗嘗。”他表示，中國的美食太豐富了，“我特別喜歡中國，因為在中國，每個節日都會配套美味食物。而春節的年夜飯就是集中國美食於大成的一頓飯，中國美食告訴全世界，瞭解和學習中國文化一點兒也不枯燥，而是非常愜意，充滿幸福感的。”

