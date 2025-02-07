00後青年朱家儀連續7年舉辦中華文化演出

二〇二二年九月，朱家儀（左四）在堪培拉大劇院演出。（圖片來源：人民日報海外版） 中評社北京2月7日電／據人民日報海外版報導，朱家儀，古箏演奏者，熱愛中華傳統文化。連續7年，她在澳大利亞堪培拉舉辦免費古箏演奏會，搭建起一座融匯中西的文化橋梁。



古箏情緣



朱家儀2002年出生於山東濰坊。自6歲起，古箏便成為她生命中不可或缺的一部分。13歲時，朱家儀隨家人遷居澳大利亞首都堪培拉。



來到堪培拉後，朱家儀發現當地華人華裔對古箏藝術很感興趣，但教授古箏的人卻比較少。於是，15歲的朱家儀決定開始她的古箏教學生涯。她利用課餘時間，在家中開辟出一間古箏教室，購置多台古箏供學生們學習。



出於對中華傳統文化的深切熱愛，朱家儀自2018年起，連續7年在堪培拉舉辦旨在弘揚中華文化的免費演奏會。從策劃到執行，從設計海報到排練節目，從聯繫場地到置辦服裝道具，她都親力親為。



朱家儀從小讀《三國演義》時，便對諸葛亮產生了深深的崇拜。她說：“諸葛亮會一直向著自己的理想國進發，我要像他一樣。”步入初中後，朱家儀作為宣傳委員，親自編排《三顧茅廬》話劇並扮演其中的“諸葛亮”，憑借出色的表現贏得了全校師生的認可。從此，“諸葛大人”成了她的代名詞，她的古箏工作室也取名為“朱閣”。



朱家儀的古箏課堂從最初的幾個學生，到後來規模漸大。她的學生主要是在當地出生的華裔兒童，雖然這些小孩從未踏足中國，但其父母希望通過古箏這一傳統樂器，讓他們更多地接觸和瞭解中華文化。



2018年，朱家儀在家裡的後花園舉辦了第一屆“朱閣年終匯報演出”，想為學生提供一個展示自我的舞台，當時只邀請了家長和朋友觀看。但從第二屆開始，有更多的人前來觀看演出，她開始在服裝、曲目編排等各方面做準備。朱家儀說：“既然邀請了更多的人來看，那我們就要展示最好的一面。”



朱閣雅韵



2021年，朱家儀成功舉辦了以“紅樓夢”為主題的第四屆“朱閣年終匯報演出”。也是從這一屆開始，每一年的演奏會不再只是古箏演奏，而是融合與傳統文化相關的特定主題。



在這次演出中，朱家儀在曲目編排上按照原著情節的發展順序進行精心設計，參考了1987年電視劇《紅樓夢》中的經典曲目，如《晴雯曲》《紅豆曲》《葬花吟》等。為了營造更加沉浸式的觀賞體驗，她自費購買了高度還原的服飾，讓學生們穿上表演。

