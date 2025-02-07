南非總統：南非將深化改革以推動包容性增長

中評社北京2月7日電／據新華社報導，南非總統拉馬福薩6日表示，南非將致力於深化改革，以推動惠及全民的包容性經濟增長。



拉馬福薩當晚在南非立法首都開普敦發表國情咨文時說，政府近日通過了未來五年的《中期發展規劃》，其中的三個戰略重點是推動包容性增長和創造就業機會，減少貧困和解決高生活成本問題，以及建設一個有能力、有道德且致力於發展的政府。



拉馬福薩說，政府的當務之急是發展經濟，需將經濟增長提升至3%以上。為此，政府在未來一年將啟動新一輪改革，涉及水資源、電力、礦產、物流、旅遊、數字經濟和公共服務等領域。當前一個重點是對南非國家電力公司、南非運輸公司和其他對經濟至關重要的國有企業進行改革，以使其發揮最佳效用。



拉馬福薩強調，基礎設施建設是政府工作的另一個優先事項。為實現更高水平的經濟增長，政府正在對基礎設施進行大規模投資並升級維護現有基礎設施，將在未來三年內投入超過9400億蘭特（約合3700億元人民幣）用於基礎設施建設。



拉馬福薩還說，南非於2024年12月1日接任二十國集團（G20）輪值主席國，成為首個擔任G20輪值主席國的非洲國家，“這是一個將非洲和全球南方其他國家的需求更加牢固地納入國際發展議程的機會”。