中評社北京2月7日電／網評：春節是中國的，也是世界的

來源：人民日報 作者：郭海燕



春節是中國最重要的傳統節日，也是絢麗多彩的世界文明的重要組成部分。中國農曆蛇年新春到來之際，肯尼亞首都內羅畢的雙河廣場舉辦了一場盛大的中國春節廟會。在熱鬧的廟會現場，我真切感受到，春節是中國的，也是世界的，肯尼亞人民對中國文化的喜愛真誠而熱烈。



肯尼亞性別平等、文化藝術和遺產部常務副部長巴希爾出席春節廟會。她告訴我，中國傳統文化令她印象深刻。她用毛筆在紅色宣紙上一筆一畫寫下“福”字。“參加春節慶祝活動，讓我感受到了團結、繁榮與希望。”她說，春節廟會不僅是一場節日慶祝，更是深化肯中文化交流的橋梁。



文迪是一位12歲的中肯混血女孩，從小就對中國文化充滿興趣。她7歲時偶然接觸到古箏，此後一直通過網絡向遠在中國的老師學習古箏演奏。2023年12月，文迪在中肯建交60周年招待會上演奏了中國民樂《香山射鼓》，贏得陣陣掌聲。如今，她已經是當地小有名氣的童星。在今年的春節廟會上，文迪用古箏演奏了中國樂曲，還自信大方地演唱了中文歌曲《有你就幸福》。



還有很多像文迪這樣熱衷中國文化的肯尼亞人。在非洲大陸第一所孔子學院——內羅畢大學孔子學院，2024年有2200多名學生報名學習中文和中國文化。男生喜歡舞龍舞獅，短短幾年，孔子學院已有兩條“金龍”和六只“雄獅”，他們常常踩著非洲特色的歡快鼓點，舞動在內羅畢的春節慶典上。女生鐘愛優雅的中國舞蹈和美麗的漢服，她們表演的《天宮舞曲》令中國網民印象深刻。