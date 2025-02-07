津巴布韋一軍機墜毀致1人死亡

中評社北京2月7日電／據新華社報導，津巴布韋國防軍6日發表聲明說，軍方一架噴氣式教練機當天在該國中部省墜毀，造成機上1名飛行員死亡。



根據聲明，飛機墜毀在中部省珍珠雞鎮以東5公裡處，事發時該飛行員正在進行單人飛行訓練。事故未造成地面人員傷亡或財產損失。



聲明說，津巴布韋軍方已成立調查委員會，就事故原因展開進一步調查。