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津巴布韋一軍機墜毀致1人死亡
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2025-02-07 09:37:49
中評社北京2月7日電／據新華社報導，津巴布韋國防軍6日發表聲明說，軍方一架噴氣式教練機當天在該國中部省墜毀，造成機上1名飛行員死亡。
根據聲明，飛機墜毀在中部省珍珠雞鎮以東5公裡處，事發時該飛行員正在進行單人飛行訓練。事故未造成地面人員傷亡或財產損失。
聲明說，津巴布韋軍方已成立調查委員會，就事故原因展開進一步調查。
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