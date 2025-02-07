中評社北京2月7日電／網評：更好滿足多層次醫療需求

來源：人民日報 作者：白劍峰



近日，《上海市深化外商獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》出台，引發社會廣泛關注。



根據國家衛生健康委等四部門發布的《獨資醫院領域擴大開放試點工作方案》，我國允許在北京、天津、上海、南京、蘇州、福州、廣州、深圳和海南全島設立外商獨資醫院（中醫類除外，不含併購公立醫院）。



一石激起千層浪，有人期待，有人擔憂。其實，對待一個新生事物，理性包容比盲目排斥更有益。獨資醫院領域擴大開放試點工作，既是我國積極主動擴大自主開放的重要實踐，也是對人民群眾多層次、多樣化醫療需求的積極回應。總的來看，外商獨資醫院進入國內市場，不僅不會對全國醫院發展格局和基本醫療服務產生大的影響，而且有利於構建多層次醫療健康保障體系，更好滿足人民群眾的健康需求。



允許設立外商獨資醫院，不會動搖我國醫療服務體系的基本盤。2023年我國醫院數量達到3.8萬所，其中三級醫院有3855所，服務體系比較健全，服務能力和水平持續提升。公立醫院診療人次數占全國醫院診療人次數的83.5%。外資醫院的功能定位主要是為在華外籍人員提供多元化醫療服務，與其他醫院提供的醫療衛生服務是互補關係，也為滿足我國居民多層次、多樣化醫療服務需求提供了新的途徑。同時，引進高水平的外商獨資醫院，有利於進一步提升外商投資環境，擴大高水平對外開放。同時，獨資醫院的管理理念、管理方式和服務方式，對國內其他醫院的發展也能夠提供一定的參考借鑒。



其實，外商獨資醫院和進口水果是一個道理。如今，超市里的水果琳琅滿目、爭奇鬥艶，既有國產的，也有進口的。除香蕉、獼猴桃、柑橘、蘋果等傳統進口水果外，車厘子、榴蓮、藍莓、啤梨等國外特色水果也進入中國市場。這些高品質的進口水果，為國內消費者提供了更多選擇。老百姓各有所愛、各取所需，既可以選經濟實惠的國產獼猴桃，也可以選價格較高的新西蘭“奇異果”。總之，進口水果的到來，並沒有影響老百姓的“水果自由”。相反，越來越多的進口水果從“奢侈品”變成了“大眾果”，豐富了老百姓的“果盤子”。