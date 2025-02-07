美政策極度混亂　見招拆招香港無需過慮

1月23日，人們在瑞士達沃斯舉辦的世界經濟論壇2025年年會上觀看美國總統特朗普發表視頻講話。特朗普表示，如果不在美國生產產品，就將面臨“數千億美元甚至數萬億美元”關稅。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據大公網報導，美國宣布對所有中國進口商品加征10%關稅，而且相關措施同樣適用於香港商品。



然而，美國嘴上說得威風，實際操作上卻極度混亂。先是在周三上午宣布美國郵政停止接收中國內地和香港的包裹，過了數小時又匆匆撤回。朝令夕改的背後，反映的是美國當局的不自信以至心虛。



面對貿易戰，各界完全不必過分悲觀，一方面，香港作為國際金融中心的基礎，包括法治、商務機制、與國際間的聯繫仍然穩固，單憑加征關稅沒法完全抵銷香港的固有優勢；另一方面，粵港澳大灣區、“一帶一路”等國家級機遇也為香港帶來發展新空間。只要各界沉著應對，繼續發揮“內聯外通”優勢，香港機遇處處，前景光明。



根據特區政府去年的數據，截至2023年，美國是香港第三大貿易夥伴，雙邊商品貿易總額為603億美元。同時，香港是美國第27大貿易夥伴。截至2022年底，美國占香港外來直接投資頭寸約為450億美元，排名第六；香港向美國直接投資頭寸約為210億美元，排名第八。美國對香港的貿易順差過去10年達2715億美元，是其全球貿易夥伴中最高。



這可以反映出兩項事實，一是即便美國近年來一直想方設法針對香港祭出各種制裁、打壓措施，但港美之間的貿易活動仍然熾熱，美國企業在香港有著巨大的商業利益。截至去年頭四個月，投資推廣署已引入近200間公司，當中五分之一為美資；“引進辦”並在去年3月亦協助引進6間美國企業。

