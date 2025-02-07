中評社北京2月7日電／網評：給“兩頭忙”的低齡老人減減壓

來源：人民日報 作者：楊笑雨



春節假期過後，很多低齡老人隨子女返程幫忙看護孫輩，同時還需兼顧家中高齡父母的需求。家中上有“老老人”、下有“小小孩”，“兩頭忙”給許多低齡老人帶來壓力，政府、社會、家庭等應多方合力幫助他們減輕負擔。



強化政策引導和扶持，加大對養老和育幼服務的投入。照顧老人和孩子不僅牽扯精力，還需付出大量的時間和金錢。應加大養老和托育服務設施供給，探索更多高齡老人集中養老的模式。既在數量上擴容，也在質量上提升，為他們提供專業的照顧和服務，從而減輕低齡老人的照護壓力。同時，完善相關政策和制度，為失能老人提供一定的經濟補貼，緩解經濟負擔。



加強適老化改造服務水平。對大部分老人來說，居家養老仍是首選。為構建安全、便利、舒適的居家養老環境，應全面開展適老化改造工作。比如，安裝防滑設施、緊急呼叫系統等，進行智能化、人性化的家居設計，有效降低老年人居家生活風險，盡可能延長老年人居家自理時間。



加強宣傳，為有壓力的低齡老人提供心理疏導。當前，高齡老人失能失智者占了相當比例，給整個家庭帶來挑戰。通過社區講座等形式，組織開展關心關愛低齡老人活動，提供健康咨詢等服務，幫助他們保持身心健康。企業也可以提供更靈活的福利政策，讓員工更好地平衡工作和家庭的關係。