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伊朗東南部一巴士翻車致6死27傷
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2025-02-07 09:50:59
中評社北京2月7日電／綜合新華社、伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，一輛巴士6日在伊朗東南部克爾曼省一條城際公路上翻車，造成至少6人死亡、27人受傷。
報導援引克爾曼省緊急醫療服務部門負責人穆罕默德·薩貝裡的話說，事故發生在當地時間18時30分許，當時一輛載有學生的巴士正從該省馬漢市前往省會克爾曼。事故造成6人死亡，其中包括4名學生和1名老師，傷者中兩人情況危急。
另據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，發生事故的巴士上載有40名女學生。傷者已被送往醫院，相關部門正在調查事故原因。
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