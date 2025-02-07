伊朗東南部一巴士翻車致6死27傷

中評社北京2月7日電／綜合新華社、伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，一輛巴士6日在伊朗東南部克爾曼省一條城際公路上翻車，造成至少6人死亡、27人受傷。



報導援引克爾曼省緊急醫療服務部門負責人穆罕默德·薩貝裡的話說，事故發生在當地時間18時30分許，當時一輛載有學生的巴士正從該省馬漢市前往省會克爾曼。事故造成6人死亡，其中包括4名學生和1名老師，傷者中兩人情況危急。



另據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，發生事故的巴士上載有40名女學生。傷者已被送往醫院，相關部門正在調查事故原因。