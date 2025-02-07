2025福建春晚：最具兩岸情味“團圓飯”

2025福建春晚節目《圍頭新娘》。來源：人民日報海外版 中評社北京2月7日電／據人民日報海外版報導，1月29日晚，“春回東南萬象新”2025福建春節聯歡晚會向全球播出，晚會秉持“兩岸一家親”的創作理念，展現兩岸同胞的深厚情誼和共同的文化根源，為觀眾奉上了最具兩岸濃厚情味的“團圓飯”。



兩岸融合是貫穿2025福建春晚的主題。晚會特別邀請兩位來自中國台灣的主持人參與主持，並通過短片、歌曲、舞蹈、戲曲、情景劇等形式，講述兩岸故事，傳遞兩岸親情。改編自第十七屆精神文明建設“五個一工程”獎獲獎作品的音樂情景劇《圍頭新娘》，以一對跨越海峽的戀人故事，反映了晉江圍頭村從“炮戰第一村”轉變為“兩岸通婚第一村”的歷程，生動演繹了兩岸親情。情景組曲《一起回家》以廈門航空分別來自中國台灣與遼寧的兩位空乘的友誼為線，用溫暖的基調鋪陳出海峽兩岸血脈相連、一起“回家”的溫暖故事。中國風歌曲《等雨來》將戀人被海峽阻隔，只能苦等一生、始終期盼相見相守的愛情故事講述得凄婉動人。大型歌舞《春回東南萬象新》以歡快的節奏和動感的舞姿，展現了兩岸人民對新年的共同期盼和美好祝願。



2025福建春晚同時也對“福文化”進行了集中展示和創新表達，將八閩的歷史底蘊、自然景觀、人文風情、非遺文化、科技發展等不同側面呈現給觀眾。短片《尋“巳”記》，以孩童視角逐一展現延平戰勝鼓、浦城剪紙、游蛇燈等非遺，追溯“閩中有蛇”的蛇文化。融入福州傳統妝造“三條簪”和非遺油紙傘的舞蹈《三簪舞韵》，傳遞出閩都“有福之州”的優雅沉靜。小品《創響福建》由一碗面線糊折射閩商愛拼敢贏之外講人情味、守誠信的精神底色。來自新疆的哈薩克達爾汗文藝隊與福建援寧援藏援疆代表合唱的閩南語歌曲《愛拼才會贏》，演繹出“山海情”的新篇章。由馬來西亞華人歌手尤長靖與廈門大學、集美大學學子合唱的歌曲《去追那束光》，以歌聲和AI影像實現與“華僑旗幟”陳嘉庚先生的“團聚”。



許多台灣同胞、閩籍華僑華人在境外平台上留言：“兩岸一家親，看福建春晚淚目了”“看到尤長靖和陳嘉庚的跨世紀聯動，好感動”。透過2025福建春晚，人們感受到兩岸融合發展和祖國必將統一的時代進程，見證了更加“活優富美”的新福建，也看到當代中國江山壯麗、人民豪邁、前程遠大的壯闊圖景。