申遺成功後的首個春節演繹精彩年味

圖①：廣州市越秀區西湖花市人頭攢動。圖②：霍慶有在給《金蛇納福》年畫繪彩。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月7日電／據人民網報導，春節前，漫步千年古鎮天津楊柳青，臨街商鋪家家掛起紅燈籠，戶戶迎來八方客。琳琅滿目的各式年貨中，最受歡迎的當數楊柳青木版年畫。市民王嘉如從霍氏古一張畫店裡擠出來，舉著幾張《金蛇納福》年畫，爽朗笑道：“畫裡有‘話’，年畫裡蘊含著最‘好聽’的吉祥話。”



除夕夜，走進廣東廣州市越秀區西湖花市，整條街花海綿延，人潮湧動。手捧剛選購的一盆粉色蝴蝶蘭，來自格魯吉亞的貝卡·梅卡伯利茲眉開眼笑：“過年家裡擺上幾盆鮮花，既喜慶又有好寓意。”



正月裡，來到四川自貢燈會現場，游人摩肩接踵，燈光絢爛奪目。遊客陳薇賞燈之餘，還體驗了一把彩燈製作技藝：“好看又好玩，這一趟來值了。”



春節前夕，習近平總書記赴遼寧看望慰問基層幹部群眾時，深情地對大家說：“過好春節意味著新一年有一個好的開端，家家戶戶幸福生活、老老少少開心快樂，就是人間美景。我們要一起努力，讓這美景越來越靚麗。”



貼年畫、行花街、逛燈會……春節期間，各地豐富多彩的年俗活動，延續著中國人的過年傳統，烘托出濃濃年味。



百節年為首，四季春為先。春節是中華民族最隆重的傳統節日，也是中華兒女共同的情感紐帶。2024年12月4日，“春節——中國人慶祝傳統新年的社會實踐”列入聯合國教科文組織人類非物質文化遺產代表作名錄。



人們如何看待春節成功申遺？申遺成功後的首個春節過得怎樣？記者赴天津、廣東、四川、寧夏等地探訪。