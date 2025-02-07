成立主權基金　特朗普被指打劫民衆建小金庫

1月20日，在美國首都華盛頓第一資本體育館，美國總統特朗普簽署行政令。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據文匯網報導，美國總統特朗普簽署行政命令，指示在12個月內成立美國首個主權財富基金，更明言這個基金將來或者用於收購TikTok美國業務的控制性股權。世界上不少國家都擁有自己的主權財富基金，美國當然也有權這樣做，但正如特朗普上任以來無數“新政”一樣，這個主權基金的各種細節都欠奉，特朗普唯一提到的細節，就只是打算用主權基金來收購TikTok這一點，自然讓人警剔。



一般而言，主權財富基金的作用都是將一個國家的剩餘財富，轉化為長期投資資本，以取得穩定回報，從而補助政府其他開支。不過特朗普宣布要設立主權財富基金時，側重點似乎就不是要獲得回報，反而是怎樣去花這筆錢，反映在特朗普眼中，美國的主權財富基金實際運作方式並不是運用國家財富換取回報，而是單純一筆可以供他為所欲為的資金池。



理論上來說，美國政府任何開支增減都必須經過國會審議和批准，總統能夠自由運用的預算本來就十分有限。特朗普顯然就是希望借主權財富基金這個不存在現存法律架構之內的實體，繞過國會對財政權的控制，讓他可以任意使用主權財富基金去進行一些國會未必會批准的交易。



因此特朗普就特別在講話中，提到這個主權基金可以用來收購TikTok，原因就是國會未必會批准美國政府以公帑收購TikTok，主權基金的存在就可以讓特朗普以最直接簡單的方式，試圖將TikTok據為己有。基於這一點，外界難免會質疑特朗普的主權財富基金將會成為他掠奪他國重要戰略資產的工具，除了TikTok，特朗普也有可能企圖動用基金去買下格陵蘭或巴拿馬運河。



不過這一切都只是空話，因為美國缺乏了建立主權財富基金的最關鍵元素──財富。沒錯，美國的確擁有以美元和美債為主體的強大金融力量，但美國卻是長期處於政府赤字和貿易逆差狀態，債息侵蝕了政府絕大部分收入，只能不斷以新債蓋舊債的方式避免違約，根本沒有多餘的財富去投資。試想想一個債台高築、個個月卡數只能還“Min Pay”的人，某天突然說要設立一個基金去投資，有誰會相信？

