北京魯迅博物館：沉浸式感知“立體的魯迅”

《薪火相傳：國內六家魯迅紀念館的歷史和現狀研究（1951—2016）》：葛濤著；光明日報出版社出版。（圖片來源：人民網） 中評社北京2月7日電／據人民網報導，北京魯迅博物館有著濃鬱的魯迅研究氛圍。我到這裡工作以後，通過一大批館藏文物、歷史照片等，越來越清晰地看到一位不同於課本中的魯迅形象，更立體、更完整地理解魯迅的一生。



1950年，許廣平將保存下來的魯迅遺物和魯迅舊居捐獻給國家，而後在北京、上海、紹興、廈門、廣州和南京等地陸續建立6家魯迅紀念館。借助工作的機會，我時常在這些魯迅紀念館裡調研學習，還與葉淑穗、莊鐘慶、裘士雄、徐昭武等老專家們交流溝通。這些已過耄耋之年的老專家，都是幾家魯迅紀念館的元老，他們無私提供個人珍藏的史料，熱情地講述紀念館的發展歷程，讓我逐漸瞭解了6家魯迅紀念館的歷史，還感受到幾代魯迅紀念館職工對魯迅先生的熱愛，以及對魯迅文化遺產保護工作的珍視。



為魯迅紀念館“立傳”的想法，逐漸在腦海里浮現、清晰，便有了這部《薪火相傳：國內六家魯迅紀念館的歷史和現狀研究（1951—2016）》，旨在為普通讀者和研究者多維度呈現魯迅紀念館的面貌和魯迅研究資料。本書逐一梳理各館在藏品征集與保管、學術研究與出版、展覽、社會教育以及國際文化交流等方面的歷史和現狀。在介紹文物、總結紀念館特色的同時，也客觀提出了工作建議。比如可以整合有關資源，建立互聯網上的魯迅紀念館，推動魯迅在中文網絡中的傳播；進一步發揮愛國主義教育基地作用，研發適合當代青少年心理的愛國主義教育課程。總之，要充分發揮出6家魯迅紀念館的社會作用，讓魯迅精神薪火相傳，發揚光大。



書中還講述了一些鮮為人知的魯迅故事和文物。如魯迅在1936年手寫的贈閱瞿秋白所著《海上述林》的名單，其中“內地三”是指時任中共中央領導人毛澤東、周恩來和張聞天，從中可以感受到魯迅與中國共產黨人的友誼。再如，書中通過梳理帶有周樹人（魯迅的本名）等6人簽名的致沈瓞民的書信原件，指出這封寫於1904年春的書信，是現存最早的魯迅書信。



本書還理性探討了“美化文物”的現象。人們熟知的三味書屋書桌上的“早”字，實際上字跡細小，有點歪曲，但幾家紀念館在展示魯迅所刻“早”字的複製品時進行了修飾，使之顯得字跡圓潤飽滿。而回顧魯迅展陳的歷史，一些魯迅照片都在一定程度上做了修飾。筆者相信，隨著時代進步，這種“美化文物”現象會越來越少。真實的文物最有力量，幾家魯迅紀念館遵照史實客觀展示出魯迅的生平與業績，足以讓觀眾感受到魯迅的魅力。