美國華僑何明聖——用鏡頭講好跨文化故事

中評社北京2月7日電／據人民日報海外版報導，何明聖，畢業於中央民族大學，曾任法國時尚雜誌《費加羅夫人》的中國版首席攝影師。工作期間，他為數百名歌手、演員拍攝廣告與音樂電視（MV）。5年前，他同家人移居美國，開始通過影像藝術的方式講述跨文化的故事。



重拾熱愛



20世紀90年代末，何明聖畢業於中央民族大學。學習文學專業的他，因為熱愛，走上了職業攝影師的道路。大學畢業的時候，何明聖簽約了時尚雜誌《費加羅夫人》，成為這本雜誌中國版的首席攝影師。



2000年，他發現了自己在攝像方面的長處，開啟了自己拍攝音樂電視和廣告的導演生涯。“當時媒體行業迅速發展，我也算是跟上了時代的浪潮。”何明聖說道。



直至5年前，何明聖與妻子商議，想換一個新環境，從一個新起點出發。於是，他們一家移居到了美國的北卡羅來納州。



剛到美國的何明聖並不熟悉當地的環境，他開始慢慢地摸索。他發現當地的文化非常多元。“我希望我們華人也可以抱團取暖，讓其他人看到我們中國的文化。”何明聖說。



“剛到這裡的時候，我覺得這裡人非常少，方圓幾里都很空曠，感覺每個人都像一座孤島。”何明聖說道。他希望可以通過媒介的力量，讓當地的華人形成一個互幫互助的華人社區。



看到了自媒體的優勢，再加上自己以前工作的經驗積累，何明聖再次扛起攝影機。不過，這一次，他的鏡頭對准的是在美國奮鬥打拼的華人。從小學校長到中餐廳老板，從戲劇導演到留學生，何明聖用一條條視頻，向大家傳遞著華人在國外努力生活、奮發進取的精神，也讓越來越多的華人看到了彼此的存在。



打破壁壘



何明聖在拍攝了一些華人故事之後發現，僅靠自媒體的力量無法形成一個關係緊密的華人社區。“華人仍然是分散的，還有一些壁壘沒有打破。”何明聖說道。



於是，何明聖與妻子範伊立從自己的專業入手，為當地華人策劃了有趣的體驗活動，增進彼此的溝通。2022年12月10日，何明聖與妻子聯合美國亞太公共事務聯盟南北卡分會在美國北卡州教堂山圖書館舉辦了“充滿空間——用公益戲劇點燃集體智能”活動，吸引了100多名參與者。

