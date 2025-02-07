浙江嘉興：花燈美景迎元宵

2月6日，市民在嘉興南湖天地的元宵花燈前拍照留影。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，臨近元宵節，浙江省嘉興市南湖區的街道社區、商業區塊、城市公園被各色花燈點亮，營造出濃濃的節日氣氛。