歐洲媒體：深度求索為歐洲研發AI提供思路

中評社北京2月7日電／據新華社報導，歐洲多家媒體近日發表文章說，中國人工智能（AI）企業深度求索（DeepSeek）發布最新開源模型DeepSeek－R1表明，DeepSeek的經驗為歐洲以有限算力和較低成本研發先進的人工智能模型提供了一條可借鑒之路。



瑞士《新蘇黎世報》刊發題為《DeepSeek作為轉折點：中國AI或許恰好能給歐洲帶來關鍵優勢》的文章說，長期以來，歐洲自認在人工智能競賽中毫無勝算，因為歐洲無法像美國科技巨頭那樣籌集到巨額資金以建立強大算力。但歐洲和瑞士擁有在人工智能熱潮中真正發揮作用所需的最重要資源：智力、訓練有素的人才。DeepSeek模型表明，即使資金和計算能力有限，也能開發出優秀的人工智能模型，這為歐洲研究人員開辟了一條道路。



德國《世界報》以《這場AI地震始料未及——DeepSeek為何能改變一切》為題報導說，DeepSeek成功打破了人工智能行業此前的一種模式：如果想參與人工智能競賽，就必須預先投入數十億美元建設數據中心。美國企業試圖用巨額投資構築“護城河”，但與傳統行業不同，人工智能領域的先發優勢並不絕對。



德國《經濟周刊》發表文章指出，美國的科技制裁是一條錯誤的道路。DeepSeek的程序員沒有頂級芯片，但他們用創造力彌補了這一劣勢。



英國《衛報》網站刊文說，DeepSeek－R1可以免費使用，並且是開源的。低成本與開放性的強強聯合可能有助於普及人工智能技術，讓其他國家（尤其是美國以外）的開發者能夠入局。



德國《南德意志報》的評論文章認為，在人工智能領域，DeepSeek找到了一種更高效構建人工智能模型的方法，節省了資金和能源。