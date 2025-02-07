高德打車突提供網約“白牌車”

高德打車突然推出“白牌車”服務，有立法會議員認為，事件令的士業“雪上加霜”。（圖片來源：大公報） 中評社北京2月7日電／據大公報報導，去年5月攻港，僅提供網約的士服務的高德打車，近期突然在應用程式內新增“白牌車”的選項，引起的士業界強烈不滿，質疑高德打車違反當初承諾。運輸署回應，指已向高德打車發信提醒其營運須合規，並將在今年內就規管網約車平台等提出立法建議。



價錢較Uber便宜兩三成



高德打車去年5月攻港時，僅開通網約的士服務，包括“打錶的士”和“包車的士”。事隔半年，突然“放寬”審查，悄悄在App內提供經濟型、豪華型等白牌私家車的預約服務，價錢相比Uber便宜兩至三成，與一般跳表的士相若。有白牌車司機透露，去年12月高德打車已開放白牌車，且收取傭金亦低於Uber。



有的士業界指，高德打車兩年前曾承諾在港只營運網約的士業務，對消息感到非常不滿和震驚。的士小巴商總會會長周國強怒指高德打車“無口齒”，違反承諾，打價格戰是“做爛市”，必定會對的士業界帶來重大衝擊。據悉，高德平台近期接手了新車行，提供的“白牌車”選項僅屬企業合作，高德不會直管理車輛，只是與企業合作，為車行、車隊和乘客，提供資訊配對服務，並非單獨和白牌車輛合作。



立法會議員陳恒鑌指，事件令的士業“雪上加霜”，政府要主持公道，希望當局年底前提出立法規管網約平台。他相信，終有一天會有不同平台加入網約車市場競爭，認為的士業界要做好準備。公平競爭很重要，的士有很多規管，但白牌車卻“無王管”。白牌車要在有規管、保險及登記制度下，才對市民有益處；相反若是惡性競爭，則會令各方怨聲載道。