特朗普稱加沙將由以色列轉交美國

中評社北京2月7日電／據新華社報導，美國總統特朗普6日在社交媒體上聲稱，巴以衝突結束後，加沙地帶將由以色列轉交給美國。



特朗普當天在他創辦的社交媒體平台“真實社交”上發帖作出上述表態。他還聲稱，加沙地帶重建過程中，“不需要美國士兵”維護地區安全。



特朗普4日與到訪的以色列總理內塔尼亞胡舉行聯合記者會時說，他希望美國“接管”加沙地帶，並“長期擁有”加沙，當前居住在加沙地帶的巴勒斯坦人應該被遷往別國安置。特朗普同時表示，不排除向加沙地帶部署美國軍隊。國際社會紛紛譴責該表態違反國際法，“不可接受”。



