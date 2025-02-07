黎智英供認拉攏劉祖廸領導“勇武派”

中評社北京2月7日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英與《蘋果日報》三間相關公司涉嫌串謀勾結外國勢力案，昨日踏入第129日審訊。控方就黎與“攬炒巴”劉祖廸的關係提問。黎智英承認希望劉運用其對“連登仔”的影響力組織“勇武派”領導團隊，同意曾透過Twitter對他加入反華組織“對華政策跨國議會聯盟（IPAC）”表示“致敬”，稱讚他在爭取國際支持上“知道什麼時候扮演正確角色”，控方指黎與劉見面時欲說服對方參加國際游說，黎否認。＼大公報記者 顧家愷



控方展示黎智英於2020年10月24日在其Twitter帖文，附上了《蘋果》報導，報導提到“26歲專業的劉祖廸，帶領游說組織‘SWHK’”，黎在帖文中對劉加入反華組織“對華政策跨國議會聯盟（IPAC）”表示“致敬”，稱讚他“在爭取國際支持上‘知道什麼時候扮演正確角色’”，黎同意。



“致敬”劉祖廸加入反華組織



控方再展示同日《蘋果》的“遊行被圍捕險洩身份 攬炒巴死裡逃生”，介紹在連登使用網名“我要攬炒”的劉祖廸，黎智英稱當時他看到這篇報導才知道劉的背景，又稱“勇武派”使用連登溝通，劉在連登成為他們的“精神領袖”；報導中亦包括“攬炒團隊與Freedom Hong Kong合作的日本文宣，被推薦參加廣告大賞”的圖片說明，控方問黎該報導是不是反映劉一直在尋求國際支持，黎稱當時無仔細閱讀報導，又指劉當時剛加入該組織，不需提到其過往角色。



控方再提到黎智英於2020年1月11日與陳梓華和劉祖廸在台北的會面，問黎當時是想劉參與國際游說，黎不同意。控方引述陳梓華的證供，他提到黎在台北提到國際游說的步驟，“讓外國政府知道香港發生什麼事，再呼籲他們譴責及關注，其後將外國的想法帶回香港，讓香港人知道外國政府沒離棄或忽視他們，以保持士氣”；最後與“枱底人”建立的關係，可以影響到他們的對華政策，以推動制裁。黎在盤問下否認說過這些話，指陳梓華在虛構。控方再引述陳的證供指，黎提出想“攬炒團隊”接棒，劉回復願意合作，但要跟“rip”（李宇軒）。黎否認曾有上述對話。控方指出，黎當時同意陳及劉要求外國對華和港制裁及敵對，黎不同意。