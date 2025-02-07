技術創新　全球青睞中國科技股

中國科技競爭力不斷提升，DeepSeek的人工智能大模型轟動全球。（大公報） 中評社香港2月7日電／中國科技競爭力不斷提升，先有華為集團首創的三折叠手機比iPhone更加搶眼，跟著DeepSeek低成本、高性能的人工智能（AI）大模型轟動全球科技界，再有中國人形機器人跳扭秧歌舞的高難度表演，讓人贊嘆中國科技大躍進，技術創新能力強，促使更多國際資金青睞中國科技股，大舉增加配置。



大公報報導，踏入2025年以來，全球股市持續受到特朗普政府的關稅政策折騰，市況大幅上落，美股投資者也頻頻食驚風散。去年第四季美國經濟年率計環比增長回落0.8百分點至2.3%，反映經濟在聯儲局暫停減息之下動能進一步減弱，不少分析預期美國經濟難以承受貿易戰帶來的衝擊，存在硬著陸風險，就連共和黨內部對特朗普肆意挑動貿易戰火頭也有微言。



創新成果顯現 美打壓失效



若然特朗普執迷不悟，錯誤高估自己、低估別人，必將付出沉重代價，拖垮經濟及震散華爾街股市，君不見近月中國股票表現不俗，特別是科技股已成為資金增配首選目標。



近年中國創新科技發展成果顯現，反映美國無理打壓制裁無效，華為便是在美國技術封鎖之下繼續壯大發展，自主研發生產芯片，推出鴻蒙操作系統，令華為品牌手機強勢回歸，最近推出全球首款三折叠手機，市場反應不俗，比iPhone 16更加吸睛，凸顯華為研發創新能力。據悉華為在2024年銷售收入超過8600億元（人民幣，下同），較2023年的7042億元更上一層樓，美國無理打壓注定失敗。



研發實力強 投資價值增



事實上，中國科技企業整體研發、創新實力強勁，相比美國科技巨頭有過之而無不及，例如蘋果公司造車十年失敗告終，但小米集團（01810）卻能在三年內成功造車，外資基金另眼相看，有資金買盤力吸，股價在過去半年已倍升，市值突破萬億港元。此外，近月DeepSeek低成本高性能AI大模型，引發全球轟動和一些焦慮恐慌，證明美國技術遏制和技術限制無法奏效，反而激發中國科技自強自立及技術創新的決心，可以預期中國科技企業會有更多技術突破、彎道超車的例子，令中國科技股投資價值大增，吸引全球投資者青睞。

