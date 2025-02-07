春節假期期間，意大利遊客在北京天壇祈年殿前合影留念。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，題：交易額增長超九成！“China Travel”邂逅中國年



當“China Travel”邂逅申遺成功後的首個中國春節，感受中國年味，“圈粉”中國年貨，體驗“絲滑”支付……外國遊客來華熱情高漲。



中國人民銀行最新發布的數據顯示，蛇年春節假期（1月28日至2月4日），銀聯、網聯共處理境外來華人員支付交易筆數較去年春節假期增長124.54%，交易金額增長90.49%。



“免簽朋友圈”擴大，愛上“非遺”中國年——



逛廟會、賞燈會、穿漢服、看表演、品美食……春節期間，在中國的大街小巷、旅遊景區，不時出現游玩“打卡”的“洋面孔”。



在上海豫園，德國姑娘卡拉·烏爾馬赫不僅感受到了江南韵味和濃濃年味，還購買了心儀的年俗工藝品，給朋友們帶回中國春節的祝福。“在上海購物，不論是刷Visa、萬事達卡等外卡，還是手機移動支付，都很方便。”她說。



免簽國家範圍的不斷擴大和240小時過境免簽新政策，吸引更多外國朋友感受中國年。第三方平台數據顯示，今年到中國過春節的外國遊客較2024年增長150%，創下新高。



支付寶數據顯示，除了北、上、廣、深等入境游一直以來的熱門目的地，蘇州、西安、成都、廈門等地也成為春節期間入境遊客愛用支付寶深度旅行和消費的城市。



服務升級，消費支付不“見外”——



在棧橋喂海鷗、乘游船看海景、在“非遺大集”上看花燈、喝青島啤酒……今年春節期間，不少外國遊客來青島過大年，青島入境游訂單量同比增長108%。