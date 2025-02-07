中評社北京2月7日電／據新華社報導，題：新聞分析：登頂我國影史票房榜，《哪吒之魔童鬧海》為何如此火熱？



伴隨一代代人成長的神話人物哪吒，點燃了乙巳蛇年新春電影市場。



統計數據顯示，截至2月6日中午，《哪吒之魔童鬧海》總票房超越《長津湖》，登頂我國影史票房榜。



燈塔專業版數據分析師陳晉介紹，《哪吒之魔童鬧海》多人結伴觀影比例明顯高於檔期其他影片，有大量家長帶著孩子共同觀影。“相關數據顯示，這部影片30歲至39歲、中低頻觀眾占比突出。有大量曾經是電影市場主力的觀影人群在時隔較長時間後再次回到電影院，這些觀眾被影片出眾的口碑所‘召回’。”



自1月29日上映以來，僅用不到10天時間就創造我國新的影史票房紀錄，《哪吒之魔童鬧海》為何如此火熱？



“這部影片之所以能取得超高票房成績，主要是因為口碑爆棚。不論故事人物、特效場面，還是主題立意和戲劇元素，都達到乃至超過觀眾預期。”中國文藝評論家協會新媒體委員會秘書長胡建禮說。



精彩的故事和鮮活的人物，引發觀眾的情感共鳴。



在中國傳媒大學動畫與數字藝術學院教授範敏看來，《哪吒之魔童鬧海》在延續前作“我命由我不由天”內核的同時，又有自我認同、價值實現、親情友情等多元化的主題表達。“不論是大主題還是小主題的探討，都緊扣當下社會熱點。”