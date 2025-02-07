中國冰壺混雙組合晉級半決賽

2月6日，中國隊選手韓雨在比賽中。當日，在哈爾濱舉行的第九屆亞冬會冰壺混雙循環賽B組第8輪比賽中，中國隊10比1戰勝卡塔爾隊。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，哈爾濱亞冬會冰壺混雙循環賽6日完成全部比賽，中國隊先以6：4戰勝韓國隊，又以10：1輕取卡塔爾隊，晉級半決賽。



中國隊與韓國隊的比賽是當日的焦點戰，中國隊世界排名第15，韓國隊世界排名第13，這場勢均力敵的比賽從一開始就呈膠著之勢。第一局，韓國組合金敬愛／成智勛率先出擊偷得1分，中國組合韓雨／王智宇在第二局利用後手優勢扳回2分。此後比賽進入拉鋸戰，雙方各有失誤，五局結束後戰成3：3。



第六局，中國隊採用邊區進攻，韓雨最後一投將韓國隊的紅色冰壺清出大本營，一舉得到3分。第七局，韓國隊同樣啟動邊區進攻，但在最後一投出現失誤，投壺力量太輕沒能進入大本營，僅得到1分。第八局，中國隊緊密布局防守，韓國隊在最後一投後選擇握手認輸。



韓國隊在比賽後半程失誤增多，全場投壺成功率為75%，中國隊的投壺成功率為81%。



在晚場比賽中，中國隊迎來循環賽最後一個對手卡塔爾隊。中國隊在第一局先得4分，隨後又接連偷得6分。雖然卡塔爾隊在第六局扳回1分，但已回天乏力，中國隊10：1大勝卡塔爾隊，以5戰全勝的成績排名B組第一，晉級半決賽。