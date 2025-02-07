趕集！打開手機就有“巴扎”

1月18日，在新疆喀什市荒地鄉一快遞代收點，負責人塔吉尼沙·買買提力（左一）在為顧客掃描快遞單號。（圖片來源：新華社） 中評社北京2月7日電／據新華社報導，在記憶深處，趕集是一種充滿煙火氣與人情味的體驗。



南疆地域遼闊，趕巴扎（意為“集市”）的習俗由來已久。蛇年春節期間，記者走進環塔里木盆地西緣的綠洲，感受到電商巴扎的蓬勃興起正悄然重塑著南疆鄉村的經濟圖景。



如今，當地消費者只需輕點手機屏幕，琳琅滿目的商品便撲面而來，吆喝聲仿佛就在耳邊，足不出戶便能感受到濃濃的“巴扎”風情。



指尖上的“巴扎” 連接城鄉的橋梁



“您訂購的不銹鋼廚具鍋鏟已從浙江發貨，預計一周後送達。”看到手機屏幕上跳出的消息，新疆喀什市荒地鄉金胡楊村村民熱比亞·買買提高興地告訴記者，現在打開手機就能買到產自全國各地的商品，價格還比巴扎上實惠！



巴扎，可謂是南疆鄉村經濟發展的晴雨表。近些年，隨著電商平台的強勁發展和快遞包郵的實現，指尖上的“巴扎”越發受到新疆消費者的追捧。



天還沒亮，喀什市荒地鄉一快遞代收點負責人塔吉尼沙·買買提力就與丈夫開啟了一天的忙碌。20多平方米的代收點內，擺滿了來自天南海北的包裹。沒過一會兒，取快遞和寄快遞的人就排起了長隊。



30歲的塔吉尼沙告訴記者，兩年前她和丈夫看到“電商西進”的巨大商機後，就在鄉裡辦起了快遞代收點。“村民網購商品主要是衣服、鞋等日用百貨，還有一些人會訂購種子和化肥等農資。”塔吉尼沙說，起初代收點日均快遞量衹有20件左右，現在達到日均100件以上。考慮到春節期間快遞量快速增加，他們還請了親戚來幫忙。