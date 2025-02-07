三亞回應網傳蜈支洲島遊客滯留情況

中評社北京2月7日電／據新華社報導，多名遊客在社交媒體上發視頻稱，疑因客流量較大運力不足，2月5日有遊客滯留三亞蜈支洲島碼頭。2月6日17時，三亞市市民遊客中心發布相關情況通報表示，經現場核實調查，遊客排隊時間最長不超過1.5小時，至2月5日20時10分，所有離島遊客均已順利登船返程。



通報稱，瞭解相關情況後，相關職能部門工作人員第一時間趕赴現場核實調查：數據顯示，5日當天遊客排隊登船的時間在不同時段有所差異，其中10時前的排隊時間約為10至20分鐘；10時至13時30分期間，排隊時間延長至30至40分鐘；13時30分至16時，排隊時間縮短至20至30分鐘；16時至19時，排隊時間再次延長至約1小時；而19時後的排隊時間則不超過1.5小時。至2月5日20時10分，所有離島遊客均已順利登船返程，而景區夜航最後一班船的時間為21時30分。



另據三亞蜈支洲島旅遊區客服稱，春節期間客流較大，遊客集中離島時需要排隊，但未收到運力不足的報告，如有需要會增派船只確保遊客按時離島，不會滯留。



2月6日中午，三亞蜈支洲島旅遊區發布公告稱，旅遊區接待量已達預定上限，已暫停售票。



針對春節以來遊客高峰期排隊時間較長的情況，三亞市相關部門已要求景區加強現場工作力量進行疏導。三亞蜈支洲島景區已落實排隊時間登記工作，並執行排隊超時先行賠付機制。