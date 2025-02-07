郭一鳴：千秋史傳記前賢

郭之奇故居位於今廣東省揭陽市內。\資料圖片 中評社香港2月7日電／資深評論員郭一鳴今天發表在大公報﻿維港看雲的文章說，棉湖老鄉、國際潮團總會副秘書長林濤兄在春節前發來《一代楷模郭之奇》一書的電子版（揭陽市潮汕歷史文化研究會、揭陽市榕城區郭之奇文化研究會編著，中國華僑出版社），希望我能夠寫一篇書評。因為年底雜事纏身，未能抽暇讀書，故一直未有動筆。蛇年春節汕頭探親歸來，偷得浮生兩日閒，窗下讀郭子奇，仿佛回到金戈鐵馬、天翻地覆的年代，“書生老去血猶沸，天涯誰解壯士心？”作為潮汕郭氏後人，對這位血性先賢深懷敬意。



郭之奇（一六○七至一六六二年），崇禎元年戊辰科（一六二八年）進士，歷任福建提學參議，詹事府詹事。郭之奇是文學家、詩人、書法家，著有《宛在堂詩文集》。郭之奇一生忠於明朝、從容就義的氣節，尤為後世稱頌。作為南明最重要的抗清人物之一，他追隨桂王永歷帝跋涉於粵桂南交一帶抵抗清兵，累官至禮、兵二部尚書，太子太保，武英殿大學士，被俘後寧死不屈，乾隆時賜謚“忠節”。



文章說，郭之奇文韜武略，立德立功立言，是古代潮州七賢之一，但在潮汕地區，其知名度不及明朝的翁萬達、林大欽等前輩鄉賢，也許與其功業主要在南明年代有關，郭之奇卒於明永歷十六年，時為康熙元年。筆者孤陋寡聞，直到二十幾年前讀國學大師饒宗頤教授年輕時客居揭陽期間撰寫的《郭之奇年譜》，才知其人其事。二○一九年應邀到揭陽出席當地郭之奇研究會舉辦的學術研討活動，參觀郭之奇故居太史第、金馬玉堂，返港後於本欄撰《高士存千古》一文。兩年前有揭陽籍政協委員告訴我，他寫提案揭陽市政府將郭之奇故居列作揭陽古城的一張文化名片，加大保育力度，此議得到市委市政府的高度重視，還聽說有心人打算投資拍攝郭之奇為題材的電視劇或紀錄片。



郭之奇生逢亂世，明知不可為而為之，其忠肝義膽，寧為玉碎不為瓦全，是絕佳的影視題材。筆者不久前在西營盤香港潮州商會大廈六樓資料室，無意中發現一排塵封的《潮州文獻叢刊》，由時任潮州會館主席廖烈文作序，其中“潮州耆舊集”卷卅三至卅四為“郭忠節宛在堂集——揭陽郭之奇”，當中記載郭之奇的最後歲月：“辛丑八月，交人執獻於廣西使臣。時門人彭而述等為監司，勸以巽順求全，毅然不顧，對問無回辭。被羈越歲，賦詩二百七十餘首。壬寅八月十九日，臨刑西向再拜，口稱高皇，神色不變，年五十五。”短短數十字，郭之奇忠君不二、視死如歸的形象呼之欲出。這一段內容，在《一代楷模郭之奇》一書中分成兩個章節：“忠魂不滅，義氣長存”和“忠魂永存，血灑桂林”，文字通俗易懂，這也是這本書的上篇《故事編》最精彩的部分。



這本書的下篇《府邸篇》也有不少可讀之處，對整個郭之奇故居建築群的介紹甚為詳細，圖文並茂，當中包含豐富的潮汕民俗歷史文化知識。而筆者最感興趣的是“揭陽榕東郭氏宗祠”一章，作者引述揭陽縣志，介紹榕東郭氏宗祠為三世祖南峰公所建，揭陽榕東郭氏始祖節推公，字元公，係汾陽王第六房暖公之後裔，傳至四世祖靜湖公（郭之奇祖父），邀集潮州府各縣郭氏宗親至揭陽集議，拈鬮派定房位，到會者分為六個房頭，包括潮安、揭陽、潮陽、普寧等縣鎮鄉。因此，榕東郭氏宗祠成為潮汕地區郭氏的共同宗祠，每年正月十一，各地郭氏後人齊集金馬玉堂舉辦祭祖活動。而各地郭氏祠堂皆掛“忠節”橫匾，分享乾隆賜謚郭之奇的榮耀。我相信所有潮汕地區郭氏宗親，一定會對這一段追根溯源的文字感興趣。



文章說，總體而言，《一代楷模郭之奇》一書，是繼兩年前出版的《郭之奇傳》（林元灝著）之後，又一部研究郭之奇的力作，前者注重學術性，旁征博引，比較適合研究者；後者偏於可讀性，文字通俗，比較適合青少年讀者。在國家大力推動文化自信、重視青少年愛國主義教育的今天，《一代楷模郭之奇》的出版饒有意義。我非常認同書中的一段話：“郭之奇不僅是郭氏家族和揭陽家鄉人民的驕傲，而且是永遠值得國人學習的光輝典範和榜樣。”謹以郭之奇故居其中一對長聯後半句，為這篇短文作結：千秋史傳記前賢。