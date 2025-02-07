助博物館推廣嚴復思想　促進兩岸文化互動

中評社北京2月7日電／據文匯報報導，在福州三坊七巷歷史文化街區的中軸線南後街，有一處“嚴復翰墨館”。這里珍藏著嚴復大量真跡，品類涵蓋《天演論》等八大譯著的孤本、對聯、譯稿、臨帖、四條屏、中英文信札等，數量及品類在全國居首，全方位展現了嚴復的生平事跡 ，被譽為三坊七巷最美私人博物館。館內的近300幅嚴復墨寶真跡，是館長鄭志宇花了十年功夫，從拍賣會、民間藏家手中高價 “搶回” 的。



嚴復翰墨館成立於2014年，這一年也恰逢嚴復誕辰160周年，鄭志宇在嚴復誕辰紀念日前夕特意拜訪了嚴復的兩位孫女嚴倬雲和嚴停雲。“你姓什麼？你不姓嚴，那你為什麼做這個嚴復翰墨館？”當辜嚴倬雲得知祖父的真跡被一一尋回，並且有人如此用心地將這些珍貴的文物收集、保護起來，心中十分震撼。在交談中，鄭志宇向她講述了自己打造翰墨館的初衷與歷程，以及對傳播嚴復思想的堅定決心。



辜嚴倬雲被鄭志宇的這份執著和熱情所打動，偕胞妹嚴停雲，欣然出任嚴復翰墨館的名譽館長。辜嚴倬雲還特為嚴復故宮展以及嚴復翰墨館開館寫來賀信。成為名譽館長後，辜嚴倬雲對館內開展的關於嚴復思想的研究、展覽以及文化交流活動都給予了高度關注和支持。在一些重要的文化活動策劃階段，翰墨館的工作人員會與辜嚴倬雲溝通交流，聽取她的意見和建議，而她也總是認真思考，從自己對祖父的瞭解和家族傳承的角度出發，提出許多寶貴的見解。



在辜嚴倬雲的影響下，嚴復翰墨館在兩岸文化交流方面發揮了更為重要的作用。許多台灣的學者、文化愛好者，因為辜嚴倬雲與翰墨館的這層聯繫，對翰墨館產生了濃厚的興趣，紛紛前來參觀、交流。這不僅促進了兩岸在嚴復思想研究領域的互動，也進一步加深了兩岸同胞對中華優秀傳統文化的認同感和歸屬感。



