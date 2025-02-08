社評：美國遭遇中國的“斯普特尼克時刻”？

美國人又驚呼：DeepSeek是美中科技競爭的“斯普特尼克時刻” 中評圖 中評社香港2月8日電（評論員 冬日）過去一個多月，美國已經兩度遭遇來自中國的所謂“斯普特尼克時刻”：一次是去年12月26日中國兩款新型戰機的橫空出世；另一次是今年1月底DeepSeek的脫穎而出。兩次事件都震動美國輿論界，並引發美國政界的關注和介入。



所謂“斯普特尼克時刻”（Sputnik moment），原本指的是，1957年10月4日，蘇聯搶先於美國，成功發射了斯普特尼克1號人造衛星，令本以為自己在太空領域處於領先地位的美國和西方世界陷入恐懼和焦慮的時期。這段時期被視為冷戰的轉折點，此後美國領導的西方世界全力遏制蘇聯，並以舉國之力與蘇聯展開科技與軍備競賽。



雖然來自蘇聯的“斯普特尼克時刻”與來自中國的“斯普特尼克時刻”有相同之處，那就是競爭對手的重大科技突破給美國帶來了震蕩和焦慮，但我們要指出，來自中國的“斯普特尼克時刻”與來自蘇聯的“斯普特尼克時刻”，在本質上是不同的，因為中國不是前蘇聯，而美國也不再是六、七十年前的美國，世界更不是冷戰時期的世界。



在截然不同的大背景下，美國將遭遇越來越多的中國“斯普特尼克時刻”，如果美國按照冷戰時期的做法，開啟新冷戰的對華遏制和封殺，其後果不僅無濟於事，還會加速美國的衰落。