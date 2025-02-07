中評社北京2月7日電／網評：蛇年外交開局 築安全謀發展

來源：大公報 作者：馬浩亮



蛇年新春伊始，中國外交便迎來一波小高潮。吉爾吉斯斯坦、巴基斯坦、文萊、泰國等國的國家元首、政府首腦，同步訪華。4國位於中亞、南亞、東南亞等不同地緣板塊，但都屬於周邊鄰國。周邊被定位為中國安身立命之所、發展繁榮之基，被置於中國外交布局的首要地位。以周邊外交拉開蛇年外交大幕，是睦鄰、安鄰、富鄰政策的生動實踐。



在習近平與4國領導人的會談中，貫穿了安全與發展的主線。一段時間以來，巴基斯坦境內針對中國企業和公民的恐怖襲擊時有發生，泰緬邊境的電信詐騙活動猖獗，嚴重危害中國公民的生命和財產安全。



在與泰國總理佩通坦會談時，習近平指出，中方讚賞泰方採取有力措施打擊網賭電詐，雙方要繼續加強執法安全和司法合作，維護人民生命財產安全；在與巴基斯坦總統扎爾達里會談時，習近平希望巴方強化對在巴中國人員、項目和機構的安全保護，加強雙多邊反恐合作；中吉《聯合聲明》則提出，雙方將共同打擊包括“東突”恐怖勢力在內的“三股勢力”，以及洗錢、毒品和武器走私、網絡犯罪等活動。



可以說，念茲在茲、親力親為的元首外交，踐行了外交為民理念，為維護國家海外利益，為中國企業和中國公民“走出去”投資、旅遊、興業、就學，進一步織牢“安全網”，撐起“保護傘”。